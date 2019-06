Bologna, 24enne trascinata in un parco e violentata: fermato 31enne, già denunciato per stupro (Di martedì 11 giugno 2019) La giovane era stata aggredita all'alba del 2 giugno mentre tornava a casa dopo una serata con gli amici. L'aggressore già denunciato dalla ex fidanzata nel 2006, sarebbe già noto alle forze dell'ordine anche per reati di droga e per lesioni. (Di martedì 11 giugno 2019) La giovane era stata aggredita all'alba del 2 giugno mentre tornava a casa dopo una serata con gli amici. L'aggressore giàdalla ex fidanzata nel 2006, sarebbe già noto alle forze dell'ordine anche per reati di droga e per lesioni.

Un 31enne originario del Brasile ma cittadino italiano da quando era bambino (fu adottato da una famiglia del bolognese) è stato fermato dalla Polizia qualche giorno fa con l'accusa di aver stuprato, all'alba del 2 giugno in un parco di via Serlio a Bologna, una studentessa napoletana di 24 anni. Orianderson Venturi (questo il suo nome) sarebbe già noto alle forze dell'ordine anche per reati di droga e per lesioni, nel 2016 era stato denunciato per violenza sessuale dalla fidanzata di allora.