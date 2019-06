Autostrade | rincari da luglio per l' esodo estivo | rischio aumenti del 19%

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dei relativi esodi di massa dalla calura delle principali città italiane verso mete costiere meno afose, implacabili e puntualissimi arrivano glisulle tariffe autostradali. Sono scaduti, infatti, anche gli ultimi blocchi deidei pedaggi diper l'Italia concordati il primo gennaio scorso tra gli enti gestori della rete viaria italiana e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, guidato dal grillino Danilo Toninelli. A partire dal prossimo primo2019, dunque, l'ASPI (per l'Italia, il gruppo appartenente dal 2002 alla famiglia Benetton, principale azionista), che già nell'ottobre dello scorso anno aveva richiesto e ottenuto un aumento dello 0,8 % sulle tariffe dei pedaggi (il rincaro più contenuto di sempre), metterà in atto un ulteriore incremento dei costi dei tragitti. Dascatterà ...

