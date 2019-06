Addio Valeria Valeri | è morta la mamma di Gian Burrasca e la vicina di Nonno Libero

tvzap.kataweb

(Di martedì 11 giugno 2019) Lunedì 10 giugno èa Roma all’età di 97 anni l’attrice. Nata comeTulli l’8 dicembre 1921 ha rinunciato da giovane ad una carriera come annunciatrice radiofonica preferendo il teatro per poi diventare famosa negli anni Sessanta come ladi(interpretato da Rita Pavone) nello sceneggiato tv Il giornalino di. Nel 2005 ha interpretato il ruolo di una nonna investigatrice in Una famiglia in giallo con Giulio Scarpati e Milena Miconi, ispirata a La signora in giallo con Angela Lansbury e poi nella serie Il commissario Manara del 2009 e 2011. Nel 2008 ha recitato al fianco dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi, nel musical Portamitanterose.it. Nel 2014 torna in tv con Lino Banfi e Milena Vukotic, nella nona stagione di Un medico in famiglia dove interpreta la nuovadi casa dei Martini, unadi casa però ...

