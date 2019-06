Usa | coppia gioca con una pistola durante un rapporto e parte un colpo | muore una 24enne

Sanità - Pd e FI accUsano Nesci (M5s) di conflitto d’interessi e scoppia la bagarre in Aula : Carfagna riprende sottosegretario Bartolazzi : Un collaboratore della relatrice che ha in mano il decreto sulla Sanità in Calabria candidato a diventare commissario della Asl di Vibo Valentia. E, dunque, un conflitto d’interessi per la deputata in questione. È l’accusa che diversi parlamentari delle opposizioni (Pd, Forza Italia e LeU) hanno rivolto a Dalila Nesci (M5s), che coordina per la maggioranza, alla Camera, i lavori sul cosiddetto decreto Calabria. A sollevare la ...