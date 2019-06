Sassuolo | De Zerbi | «Resto e porto la squadra in Champions»

Formazioni ufficiali Atalanta-Sassuolo : le scelte di Gasperini e De Zerbi : Formazioni ufficiali Atalanta – Sassuolo: le scelte di Gasperini e De Zerbi Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. L’Atalanta si gioca la Champions League e per raggiungerla servirebbe una vittoria. In caso di pareggio o sconfitta bisognerà aspettare i risultati di Inter e Milan, impegnate ...

Sassuolo - De Zerbi ‘tentenna’ : “Il futuro? Ho anch’io le mie esigenze…” : “Sono rimasti novanta minuti da onorare, vogliamo finire bene cercando di mantenere il decimo posto“. Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. “Loro sono molto organizzati, sono una squadra fisica e difficilmente perdono i duelli. Loro si giocano un traguardo storico, sono una squadra forte ma noi vogliamo fare punti. La squadra ...

Carnevali fa il punto sul Sassuolo : la panchina di De Zerbi ed il futuro di Demiral : Sassuolo pronto a ripartire da De Zerbi anche nella prossima stagione sportiva, lo ha rivelato l’ad del club Carnevali Il Sassuolo ha ottenuto i propri obiettivi stagionali in questa annata targata De Zerbi ed ora sta pensando a pianificare la prossima, con obiettivi sempre crescenti. L’amministratore delegato Carevali ha parlato degli obiettivi del club parlando ai microfoni di LaPresse, partendo proprio dal futuro della ...

Sassuolo - Carnevali : “Avanti con De Zerbi. C’è da costruire un percorso” : L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a LaPresse a proposito del futuro del tecnico Roberto De Zerbi: “Se ci sono delle richieste su De Zerbi ne siamo ben felici, perché vuol dire che abbiamo fatto una scelta giusta. E’ un allenatore giovane, di grandissime qualità e di grandissime prospettive. Non mi meraviglia il fatto che ci siano già delle società importanti che possano tenerlo ...

Sassuolo - De Zerbi : “Potevamo vincere. De Rossi? Mi dispiace” : “C’è rammarico perché per quanto ha detto il campo avremmo anche potuto vincere. Negli ultimi minuti abbiamo sofferto la loro fisicità e la differenza di obiettivi, loro potevano osare ma noi potevamo fare qualcosa in più”. Queste le dichiarazioni di Roberto De Zerbi al termine di Sassuolo-Roma 0-0 al Mapei Stadium. “Oggi non abbiamo subito gol ed è importante ma dobbiamo crescere nella cattiveria sotto porta. La ...

Sassuolo - De Zerbi si arrabbia : “Scansarsi contro la Roma?” - il tecnico risponde così… : Nessun regalo. Nonostante non abbia ormai più nulla da chiedere al campionato, il Sassuolo non ha intenzione di lasciar strada facile alla Roma, squadra che ospiterà domani sera al Mapei Stadium e a cui servono punti per l’Europa. E’ il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ad affermarlo nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole: “Purtroppo la stagione di Sensi è finita, speriamo che ...

Sassuolo - De Zerbi sul futuro : “Come lo vedo? Qui al Sassuolo…” : E’ uno dei tecnici emergenti in questa Serie A, giovane e dalle idee innovative. E non per niente le richieste non mancano. Ma Roberto De Zerbi ha le idee ben chiaro, al momento è sulla panchina del Sassuolo e non pensa ad altro. Ecco le sue parole a Sky. “Come vedo il mio futuro? Tranquillo qui al Sassuolo, cercando di migliorare la rosa, di colmare le lacune che si sono evidenziate quest’anno, vuoi per età, per aspetti ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Allegri - zero Champions ma...' : Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dei suoi colleghi italiani, e non solo, ai microfoni di Sky Sport: 'Allegri non ha mai vinto la Champions, ma ha perso due finali, quindi vuol dire che non è un perdente in campo europeo. E' come Klopp, che non ha vinto la Coppa ma arriva sempre in fondo. Come ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Sensi può fare quello che vuole - Locatelli deve restare! Il mio futuro...' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport il giorno dopo aver raggiunto l'aritmetica salvezza sulla panchina neroverde: 'Salvarsi in anticipo è molto importante, almeno possiamo già preparare il futuro. L'Empoli darà filo da torcere a ...

Sassuolo - De Zerbi : “Chiudere in bellezza. Il futuro? Io sto bene qui” : “Oggi abbiamo preso due gol molto strani a inizio gara. Poi abbiamo reagito e abbiamo sempre fatto noi la partita. Comunque, adesso abbiamo raggiunto la salvezza, che è sempre stato il nostro obiettivo, e l’unica cosa che vogliamo fare è chiudere il nostro campionato in bellezza“. Questo il commento rilasciato da Roberto De Zerbi, ai microfoni di RadioRai, dopo il 2-2 casalingo ottenuto in rimonta contro il Frosinone. In ...

Sassuolo - De Zerbi : “Vogliamo chiudere al meglio la stagione” : Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone di domani alle 15. Il tecnico neroverde ha presentato così il match: “Non siamo ancora salvi matematicamente. In più vorremmo arrivare il più in alto possibile in classifica. Siamo attualmente al decimo posto e vorremmo chiudere il campionato nella parte sinistra della graduatoria. Stiamo bene fisicamente e ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Se Berardi non arriva in doppia cifra mi arrabbio» : Sassuolo, MO, - Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Frosinone . Queste le sue parole: " Continuerò da qui alla fine a far giocare la ...

Fiorentina-Sassuolo - De Zerbi sul futuro : “devo essere riconoscente ma…” : “Quando hai giocatori intelligenti prima o poi il miglioramento arriva. Ci siamo trovati a soffrire nell’ultimo mese e proprio per questo il merito va ancor di piu’ ai miei giocatori, non e’ facile riabituarsi al peso dei tre punti”. Sono le dichiarazioni di Roberto De Zerbi dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina. “Tutto l’anno siamo stati non belli senza palla: eravamo troppo passivi ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Vorrano riscattarsi - sarà una gara importante» : Sassuolo, MO, - " sarà una partita importante, non siamo ancora salvi e questo spiega per noi l'importanza della gara". Esordisce così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , in vista del match di ...