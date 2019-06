MotoGP | GP Catalogna 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il Motomondialeè pronto per il suo secondo appuntamento in terra iberica. Dopo il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, è tempo di sbarcare al Montmelò, vicino a Barcellona, per il Gran Premio di, uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito dove da poco ha corso la Formula Uno si tornerà in pista per capire come si dipaneranno i rispettivi campionati delle tre classi. Inle Ducati proveranno nuovamente a mettere i bastoni tra le ruote ad un Marc Marquez che, invece, farà di tutto per vincere ancora davanti al proprio pubblico. Nella classe mediana il nostro Lorenzo Baldassarri dovrà difendersi dallo scatenato Alex Marquez e da un nutrito gruppo di rivali, mentre in Moto3 l’Italia va nuovamente a caccia della vittoria. Chi sarà in grado di primeggiare al Montmelò? Ildel Gran Premio disarà trasmesso ...

