Mitsubishi Motors festeggia i dieci anni dal lancio di i-MiEV | l’auto che ha dato il via

(Di lunedì 10 giugno 2019)celebra il decennale di i-che hail via alla produzione di massa dei veicoli elettriciCorporation (MMC) celebra il decennale deldella sua city car i-a zero emissioni, che ha aperto la strada ad un cambiamento epocale per l’industria automobilistica: l’inizio della produzione di massa dei veicoli elettrici (EV). Dal momento del, i-si è da subito distinta per silenziosità, prestazioni e attenzione all’ambiente. i-ha acquisito un profilo elevato non solo per le sue credenziali ambientali, ma anche grazie al suo utilizzo come auto governativa in molti paesi, o nei parchi auto dei servizi taxi, delle agenzie di noleggio, ecc. La tecnologia di i-è stata utilizzata anche in un veicolo commerciale, battezzato Minicab, lanciato nel 2011. Nel mese di settembre, MMC fornirà 1.200 unità del veicolo ...

