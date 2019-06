LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | aggressive le

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75′ Muove un po’ le pedine il coach del: Endo ha preso il posto di Nakajima. 73′ BONSECUNDO! Azione pericolosissima dell’attaccante, che però calcia lento e centrale, nessun problem per il portiere nipponico. 71′ Tifo indemoniato degli asiatici! 69′ Cross sconclusionato di Gomez, la palla finiscemente nelle mani di Yamashita. 67′ Contropiede pericolosissimo delle argentine, lesi devono stare attente a questo tipo di azioni. 65′ Arriva la prima sostituzione anche per l’: Santana in, Bravo out. 63′ Il baricentro della squadra del Sud America è molto basso, solo 34% di possesso palla. 61′ Ille sta provando tutte in attacco, ma la difesaè una vera e propria muraglia! 58′ Primo cambio del match per le ...

