Leni Riefenstahl | YouTube rimuove Il trionfo della volontà

(Di lunedì 10 giugno 2019) Alessandro Zoppo In seguito alle nuove norme sui contenuti, il colosso del video sharing ha eliminato il filma causa dei contenuti nazisti Il, il film diretto danel 1934 sull’adunata nazionalsocialista di Norimberga, è stato rimosso da. Il documentario, non soggetto a copyright, era disponibile per intero sul sito di video sharing in quanto parte del dominio pubblico. Dal 5 giugno scorso, con l’applicazione delle nuove norme diche prevedono maggiore severità sui contenuti che promuovono razzismo e discriminazione, il film è stato eliminato. Questa decisione da parte del sito ha scatenato numerose discussioni sul web. Personaggio complesso e controverso perché “regista di Hitler” che cantò il regime nazista,fu maestra di montaggi incredibili che a ottant’anni di distanza, riescono ...

