La Sagrada Familia è stata abusiva per 137 anni Solo ora Barcellona concede

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Nessuno aveva mai dato il permesso e così per 137la costruzione dellaeraportata avanti illegalmente. Fino a venerdì 7 giugno, quando l’assessore all’urbanistica del comune diJanet Sanz ha dato notizia della concessione del permesso.Il capoluogo catalano ha concesso la licenza al comitato incaricato di completare la costruzione della chiesa per 4,6 milioni di euro, ha annunciato Sanz.Signada LA llicència d’obres del temple de laFamília després de 130 d’obres irregulars.Un ingrés de 4.6M€ per Barcelona, que es sumen als 36M€ acordats per compensar l’impacte que provoca en el seu entorn.Som un govern valent que no permet privilegis. pic.twitter.com/CsPx7PRm1h— Janet Sanz (@janetsanz) June 7, 2019La somma verrà utilizzata dal comune - riporta la Cnn - per finanziare dei progetti per compensare ...

ilpost : La Sagrada Familia ha ottenuto i permessi edilizi per essere costruita, 137 anni dopo la posa della prima pietra - Corriere : Sagrada Familia, dopo 137 anni arrivano i permessi di costruzione - repubblica : Sagrada Familia, dopo 137 anni arrivano i permessi di costruzione -