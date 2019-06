Franco Alfieri | mister “fritture di pesce” sindaco di Paestum | le ambulanze del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Almeno cinque autonella notte della vittoria del neodi Capaccio, si sono precipitate a sirene spiegate nel cuore della città a partecipare ai festeggiamenti, sostando di fronte al comitato elettorale del braccio destro del governatore Pd Vincenzo De Luca, in via Magna Graecia. Tra centinaia di fans e sostenitori di ‘Fritture’, lehanno sfilato in corteo per diversi minuti prima di dileguarsi nel buio. Il tutto è avvenuto tra mezzanotte e l’una. Ma non solo. Perché da sottolineare c’è anche la provenienza delle auto, tutte con la scritta ‘Croce Azzurra’. Fanno capo a una delle società di Roberto Squecco, l’imprenditore delle pompe funebri che la Cassazione ritiene organico al clan camorristico dei Marandino, condannato a gennaio con sentenza definitiva per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La moglie ...

