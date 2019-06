Francesca e Gennaro | al Gf 2019 lettera inattesa per Giorgio | poi sorpresa con bacio

Grande Fratello : il percorso di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : Come è nato il flirt tra Gennaro e Francesca? Ripercorriamo insieme i momenti salienti della loro conoscenza al Grande Fratello.

Francesca De André e Gennaro - ancora liti al GF. L’attacco è spietato : Negli ultimi giorni del Grande Fratello Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente. Lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta ...

“La crema lì”. Gf - esplode la passione tra Gennaro e Francesca De André : L’aria si fa bollente. E nella casa tutti se non sono accorti. Quando manca poco alla finale Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente; lei ha sempre trovato in lui una ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si lascia andare : la notte di passione con Gennaro Lillio. Senza freni : Dopo il tira e molla che dura oramai da giorni Francesca De Andrè ha rotto ogni indugio e si è lasciata andare al coinquilino Gennaro Lillio. Tra i due stanotte è scoppiata la passione. Come è visibile con la diretta su Mediaset Extra, Gennaro e la nipote di Faber si baciano da diversi giorni, sia d

Grande Fratello 16 : notte di passione tra Gennaro e Francesca De Andrè : La gieffina Francesca De Andrè, nipote del Grande e compianto Faber si è lasciata finalmente andare e nella notte è esplosa la passione con il suo "amico" Gennaro Lillo, all'interno della casa più spiata d'Italia. Ormai, il suo ex Giorgio forse adesso potrebbe diventare un lontano ricordo, perché non è riuscita più a resistere al bel napoletano, finalista del Grande Fratello 16, il reality show di Mediaset. Sembrerebbe proprio che la passione ...