wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) La compagnia aerea canadese WestJet ha deciso di creare uno strumento di connessione tra chi viaggia e la sua famiglia, e a tal fine ha sviluppato un sistema innovativo che permette ai genitori indi interagire coi propri figli. Si tratta di un dispositivo chiamato, che si collega via Bluetooth a uno smartphone nei paraggi e si attiva tramite l’app dedicata. In tal modo quando i genitori che si apprestano a volare per tornare apossono inserire il numero dinell’app, che inizia a tracciarlo, e il device in possesso del bambino entra in azione proiettando suldella cameretta (o dell’ambiente in cui si trova) la mappa della tratta con aggiornamenti in tempo reale. Pensato in particolare per i clienti abituali e con un design che ricalca il modello 787 Dreamliner (se visto dall’alto), il sistema consente a chi è indi inviare messaggi di ...

MilanoCitExpo : Flight Light ti fa seguire un volo di linea “proiettandolo” sul soffitto di casa #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -