Elettra Lamborghini | segnati le date dei concerti del Twerking Queen Summer Tour

Audio e testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini - Tocame anticipa l’album Twerking Queen : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Tocame. Il brano anticipa il rilascio di Twerking Queen, l'album di debutto previsto per il 14 giugno. Tocame sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno. Le sonorità sono quelle alle quali Elettra Lamborghini è abituata, già sentite nel singolo Pem Pem, con l'aggiunta del featuring di Pitbull e con ChildsPlay. Tocame è rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming dal 5 ...

The Voice - prima della finale - Elettra Lamborghini finisce in clinica - : Serena Granato La coach di "The Voice Of Italy", Elettra Lamborghini, si è sottoposta ad un trattamento-laser alla pelle, prima della finale del talent-show condotto da Simona Ventura Nella serata dello scorso 4 giugno, è stata trasmessa la puntata della finale di "The Voice of Italy", che ha decretato la vittoria di Carmen Pierri, la pupilla del coach campano Gigi D'Alessio. prima che si registrasse il "Grand Final" di "TVOI", la ...

The voice - scontro tra Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini : “Non è The Follower” - : Luana Rosato scontro tra Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini durante la finale di The voice of Italy 2019: la vittoria di Carmen Pierri su Miriam Ayaba non ha convinto la cantante La finale di The voice of Italy si è conclusa con la vittoria di Carmen Pierri del team Gigi D'Alessio e, nonostante la puntata sia stata animata da buona musica, non sono mancati piccoli scontri tra i giudici. Protagonisti di un battibecco dovuto ...

I dati del web sono diversi. Miriam era la più amata ! La polemica di Elettra Lamborghini : A "The Voice of Italy" continuano le polemiche. Stavolta è il turno di Elettra Lamborghini, che dopo l'eliminazione della sua concorrente Miriam Ayeba, non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto. Il clima si fa sempre più infuocato a "The Voice of Italy". In fase di finale sono tre le concorrenti rimaste in gara: Carmen, Brenda e Miriam. La prima finalista è Carmen, e nel momento in cui Simona Ventura fa il nome della concorrente che ...

The Voice of Italy 2019 - Miriam Ayaba a Blogo : "Una connessione immediata con Elettra Lamborghini - siamo entrambe due persone libere" : Miriam Ayaba è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2019. La cantante rappresenta il team guidato da Elettra Lamborghini che l'ha accompagnata in questo lungo viaggio fin dalle Blind Auditions. Nell'ultima fase del talent show, Elettra scelto proprio Miriam per questo atto conclusivo del programma, con il televoto che, questa sera, decreterà il nome della voce d'Italia.Abbiamo chiesto a Miriam un bilancio di questa sua esperienza a ...

Elettra Lamborghini rivela : 'Parlo con Dio e compro tanti rosari' : La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda, sta attualmente svolgendo il ruolo di coach all'interno del programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai 2. La ragazza si contraddistingue sicuramente per la sua spiccata simpatia e bellezza. In tanti l'hanno ritenuta inadatta a giudicare ed a insegnare all'interno di The Voice, ma molti si sono invece ricreduti. Nelle recenti ore Elettra ha rilasciato un'intervista ...

Elettra Lamborghini/ Greta Giordano la prima eliminata del suo team - The Voice 2019 - : Elettra Lamborghini alle Battle di The Voice of Italy 2019 porta sul palco il brano 'Altrove' di Morgan, che commenta così: 'sono eccitato e commosso'

The Voice - Elettra Lamborghini senza freni : "Sono sensitiva - cosa mia ha rivelato Dio" : "Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”. Elettra Lamborghini affida il suo pensiero al settimanale Tu Style ha rivelato di essere molto religiosa: “Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un

Elettra Lamborghini : “Parlo con Dio e lui mi risponde - è difficile da spiegare” : FQ Magazine Morta la star del pop latino: “L’aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo” “Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”. Parole di Elettra Lamborghini che al settimanale Tu Style ha rivelato di essere molto religiosa: “Io domando e Dio mi ...

The Voice 2019 : Elettra Lamborghini canta Altrove di Morgan (VIDEO) : The Voice 2019: Elettra Lamborghini canta “Altrove”, una versione sexy della canzone di Morgan. Gigi D’alessio: “io finalmente ho capito la canzone.” (VIDEO).The Voice è giunto alla puntata delle Battle, andata in onda ieri su Rai 2 e condotta da Simona Ventura, con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequenosulle sedie girevoli e con nuovi vestiti. Durante le battle c’è stato spazio anche per momenti leggeri di ...

The Voice 2019 : Morgan canta Pem Pem di Elettra Lamborghini (VIDEO) : The Voice 2019: Morgan canta “Pem Pem”, una versione con ukulele del singolo di Elettra Lamborghini (VIDEO).The Voice è giunto alla puntata delle Battle, andata in onda ieri su Rai 2 e condotta da Simona Ventura, con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequenosulle sedie girevoli e con nuovi vestiti. Durante le battle c’è stato spazio anche per momenti leggeri di intrattenimento. Oltre a Gigi D’Alessio, che ha cantato Tuta di ...