E3 2019 | Ubisoft annuncia la nuova IP Gods & Monsters

E3 2019 : UPLAY+ è il servizio in abbonamento di Ubisoft - primi dettagli su prezzo - giochi e lancio anche su Stadia : Più di 100 giochi già nel catalogo, DLC, early access e caratteristiche che effettivamente sembrano ricordare ciò che è l'EA Access di Electronic Arts. Ecco l'annuncio che era già trapelato negli scorsi giorni.UPLAY+ è infatti realtà e verrà proposto al prezzo di $14,99 al mese. Registrandosi ora sul sito ufficiale ci sarà l'accesso gratuito al lancio per un periodo che va dal 3 al 30 settembreIl catalogo comprenderà anche diversi giochi ...

E3 2019 : Ubisoft presenta Tom Clancy's Elite Squad per mobile : Prosegue la conferenza E3 2019 di Ubisoft con la presentazione di un nuovo titolo per mobile.Un video annuncia Tom Clancy's Elite Squad, un gioco per dispositivi mobile che ci ha mostrato vari personaggi appartenenti ad alcuni famosi franchise di Ubisoft.Ecco qui il video:Leggi altro...

Streaming E3 2019 di Ubisoft : tra Watch Dogs Legion e Splinter Cell - come seguire la diretta : L'E3 2019 di Ubisoft sarà il più grande di sempre. O almeno, questo promettono i vertici del colosso francese del gaming, pronti a stupire i propri fedelissimi e i semplici curiosi con una conferenza ricchissima di annunci e di approfondimenti sui titoli già mostrati al grande pubblico. D'altronde, Ubi ha dalla sua tantissime serie acclamatissime da cui attingere: alcune sono tutt'ora sulla cresta dell'onda, altre - colpevolmente dimenticate - ...

E3 2019 : alle 21 : 45 la diretta di EuroLive Speciale Conferenza Ubisoft : Continua la carrellata di conferenze che caratterizza il pre-E3 2019 e in questo caso ci troviamo alle prese con il classico appuntamento con Ubisoft, la software house francese che ci ha abituati ad almeno una sorpresa per ogni Conferenza tenutasi negli ultimi anni.Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, For Honor, Rainbow Six Siege e Watch Dogs Legion sono le certezze così come è una certezza il fatto che Beyond Good & Evil 2 non sarà ...

E3 2019 Ubisoft pronto a stupire - quali i piani della compagnia francese? : L'atmosfera in quel di Los Angeles è ormai arrivata a temperature alquanto alte, e l'E3 2019 Ubisoft non potrà fare altro che continuare a incrementarle. Dopo l'apertura effettuata da EA Play 2019 nella giornata di sabato, la conferenza E3 2019 Xbox di ieri sera e quella E3 2019 Bethesda stasera sarà il turno del publisher transalpino di presenziare sul palco del Convention Center per svelare tutti i propri piani per i prossimi dodici ...

Ubisoft potrebbe mostrare Pioneer ed una nuova IP in stile The Legend of Zelda : Breath of the Wild durante l'E3 2019 : Ormai manca solo qualche giorno all'E3 2019 e tra rumor ed anticipazioni dell'ultimo minuto, le varie aziende videoludiche si preparano a presentare i loro titoli di punta nelle conferenze ad esse dedicate.Alcuni recenti rumor provenienti dal famoso Jason Schreier di Kotaku indicano che Ubisoft annuncerà due nuove IP durante l'attesissimo evento. In prima linea compare Pioneer che (secondo Schreier) sfrutterà lo stesso motore di Rainbow Six ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...

Ubisoft regalerà Rayman Origins agli spettatori che guarderanno la speedrun di Rayman 2 in occasione dell'E3 2019 : In vista della conferenza stampa dell'E3 di quest'anno, Ubisoft ospiterà una speedrun di Rayman 2: The Great Escape in onore del gioco che compirà venti anni. Il 10 giugno lo speedrunner Glackum affronterà la sfida tramite il canale Twitch di Ubisoft, riporta Polygon.Il record mondiale per Rayman 2 è detenuto da Darno_PL, con un'ora, 15 minuti e 22 secondi. Glackum spera di battere quel tempo durante l'evento speedrun di Ubisoft e recuperare il ...

Ubisoft annuncia il nuovo Splinter Cell all’E3 2019 : tutti i rumor prima della fiera : Il nuovo Splinter Cell sarà uno dei protagonisti della conferenza Ubisoft in occasione della prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. O almeno questo dicono da tempo i tanti e bollenti rumor che continuano ad affollarsi in rete in vista dell'E3 2019 di Los Angeles. Sono tantissimi i videogiocatori che chiedono a gran voce il ritorno della celebre saga stealth alla porta del colosso francese del gaming, per poter così riabbracciare ...

Ubisoft annuncia la sua line-up per l'E3 2019 e promette "alcune sorprese" : Mentre ci avviciniamo all'E3 2019, sempre più publisher che partecipano alla convention di Los Angeles continuano a condividere quello che hanno in serbo per l'evento. Ora, è stata la volta di Ubisoft, che ha mostrato quello che i fan dovranno aspettarsi, riporta Dualshockers.In un nuovo video promozionale di Ubisoft è stato mostrato cosa dobbiamo aspettarci dal publisher. Il trailer menziona espressamente Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, ...

Ubisoft presenterà Roller Champions - titolo multiplayer su pattini a rotelle - all'E3 2019? : A quanto pare, durante l'E3 2019 Ubisoft svelerà al mondo Roller Champions, una nuova IP multiplayer. L'indiscrezione arriva dalle fonti di SpielTimes, che affermano che il titolo si ispira al Roller Derby, sport in cui due squadre di cinque pattinatori a rotelle si affrontano su una pista ellittica in una gara di velocità, tecnica e strategia, e avrà alcune meccaniche simili al Rocket League di Psyonix. Sempre secondo quanto riportato da ...