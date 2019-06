Dimagrire in pochi giorni? Con la bevanda giusta si perde peso | si controlla la glicemia

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il caffè verde è ufficialmente entrato a far parte dei prodotti che aiutano are, ovviamente insieme ad una dieta equilibrata e al giusto esercizio fisico. Il caffè verde non è altro che ordinario caffè i cui chicchi non vengono tostati, dunque mantengono un colore simile al verde acido. E’ costituito da diversi principi attivi in grado di agire sul nostro metabolismo e in particolare sull’assorbimento degli zuccheri. Il suo contenuto di caffeina è più basso rispetto a quello del caffè nero, dunque ha un potere energizzante superiore rispetto a quello che forniscono i chicchi tostati. Inoltre, agendo direttamente sulle mucose intestinali, il caffè verde è in grado di tenere sotto controllo l’assorbimento dei carboidrati, aiutando are i picchi glicemici e prevenendo la formazione di grasso addominale e l’insorgenza del diabete. Tutto questo avviene grazie ...

danveneroni : #RT @GioVisi73: Quante volte hai iniziato una dieta con i migliori propositi senza però averla portata a termine? Q… - GioVisi73 : Quante volte hai iniziato una dieta con i migliori propositi senza però averla portata a termine? Quante diete hai… -