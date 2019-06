Calcutta | nel video del singolo «Sorriso Milano Dateo» la star è Metroman

gqitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Cosa succede quando uno dei cantautori dell’indie pop italiano incontra un’icona metropolitana? Nasce unbomba, come quello di), nuovo inedito (dopo Due punti) di, che ha sceltocome protagonista della clip girata da Francesco Coppola., al secolo Niccolò Modica, è una figura leggendaria per la metropolitana di Roma e di(Linea rossa) e, ormai, anche unadi Instagram: il performer che si esibisce cantando tra i vagoni, esibendosi anche in numeri semi-acrobatici, vanta oltre 15 mila followers, mentre dai social si apprende che in questi giorni è alla conquista di Parigi. Nelclip di), non mancano idelle performance di, mentre scorrono le immagini di un’ipotetica giornata della vita vera dell’uomo, le notti in camper e gli allenamenti in ...

xshelbyhere : io nel 2016: che schifo calcutta io adesso: IL MONDO È UN TAVOLO E NOI SIAMO LE PICCOLE BRICIOLEEEEE GAETANO MI… - __EternityBB : RAGA STO MALISSIMO NEL VIDEO DELLA NUOVA CANZONE DI CALCUTTA C'è METROMAN ???? -