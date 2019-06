Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | a breve chiusura contratto integrativo

Scuola - Assegnazioni provvisorie ultime notizie : quasi tutto deciso sul nuovo CCNI : Siamo ormai arrivati al rush finale per quanto riguarda la questione legata al nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie : la chiusura del contratto è prevista nel prossimo incontro che si svolgerà dopodomani, mercoledì 12 giugno. Contratto assegnazioni provvisorie , incontro decisivo mercoledì Il contratto, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sarà di durata triennale: tuttavia le domande saranno inviate annualmente. Saranno ...

Scuola - CCNI utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ieri le rappresentanze sindacali sono state convocate presso il Miur per un incontro che si è tenuto nella sede di Viale Trastevere: tra le questioni discusse con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione anche quella relativa alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni per il nuovo contratto. incontro Miur-sindacati per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni Il prossimo ...