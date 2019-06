VIDEO Golovkin-Rolls | higlights e sintesi | micidiale gancio sinistro di Triple G | il

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Gennadyha sconfitto Stevegrazie a unche ha mandato al tappeto il canadese. Al Madison Square Garden di New York (USA) il kazako è tornato sul ring dopo nove mesi di assenza e ha avuto la meglio contro il solido avversario confermandosi come uno dei pesi medi più forti della storia contemporanea: il 37enne ha lanciato nuovamente il guanto di sfida a Canelo Alvarez, il terzo atto dell’eterno confronto tra le due icone della categoria dovrebbe andare in scena a settembre e varrebbe come Mondiale WBC, WBA, IBO. Di seguito ilcon gli highlights e ladiHIGHLIGHTS, IL COLPO DEL KO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

OA_Sport : VIDEO Golovkin-Rolls, highlights e sintesi: micidiale gancio sinistro di Triple G, il canadese va ko! - GDoratori : RT @DAZN_IT: Faccia a faccia ??? Golovkin ?? Rolls, dalle 3.00 live e in esclusiva su #DAZN con commento di @NiccoPavesi e Alessandro Duran… - NiccoPavesi : RT @DAZN_IT: Faccia a faccia ??? Golovkin ?? Rolls, dalle 3.00 live e in esclusiva su #DAZN con commento di @NiccoPavesi e Alessandro Duran… -