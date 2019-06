In estate arrivano 1 milione di assunzioni nelle piccole imprese | la maggior parte al Sud

direttasicilia

(Di domenica 9 giugno 2019) La spinta al lavoro arriva dalle. Con quasi undiin arrivo nei prossimi mesi ed «a grande sorpresa» il Sud che «farà segnare ilnumero di neo assunti: 258.200, il 27,6% del totale». L’analisi è della Cgia che ha elaborato i dati dell’indagine periodica con gli imprenditori curata da Unioncamere, Anpal, Excelsior. La previsione indica che tra giugno e luglio in Italia dovremmo registrare circa 934mila nuovi ingressi nel mercato del lavoro. E che «tra questi, 2 su 3 (il 66%), troveranno lavoro in una piccola impresa con meno di 50 dipendenti». E’ il settore dei servizi a dare il segnale difiducia, ampiamente: offrirà occupazione al «il 72,5% del totale dei lavoratori in entrata, 677.550 addetti». L’industria si conferma invece debole, con un 20% delleattese, pari a 186.580 unità). Mentrecostruzioni, dove l’impatto ...

