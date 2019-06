Grecia-Italia | le pagelle dei quotidiani | spiccano Emerson Palmieri e Barella

L'Italia ha sconfitto la Grecia per 3-0 e ha fatto un altro passo verso Euro 2020 : L'Italia fa tre su tre e dopo le belle vittorie casalinghe con Finlandia e Lichtenstein, centra anche il primo successo esterno del cammino di qualificazione ad Euro 2020. Ad Atene, contro la Grecia, finisce 3-0 con i sigilli di Barella, Insigne e Bonucci tutti nel primo tempo: 3 punti che permettono alL'Italia di rimanere a punteggio pieno in vetta alla classifica del Girone J, mentre i greci incassano il loro primo ko dopo una vittoria ed un ...

Grecia-Italia - Barella : “Felice per il gol. Futuro? Vedremo…” : Le dichiarazioni di Nicolò Barella, centrocampista dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020: “Mi sarebbe piaciuto fare più gol col Cagliari, ma è andata così. Sono felice di averli lasciati per la Nazionale”. Sulla prestazione della squadra, Barella dice: “Teniamo la palla molto di più ed è difficile per gli altri fare gol, poi abbiamo dei ...

Grecia-Italia - Belotti : “Per me giocare qui è un sogno. Mancini si è arrabbiato…” : L’Italia vince, e convince. Secco 0-3 in Grecia con le reti di Barella, Insigne e Bonucci. Non ha segnato, Belotti, ma il suo ritorno in Nazionale può dirsi positivo, con un assist e tanto movimento. Ecco le sue parole ai microfoni della Rai al termine del match. E’ un’Italia sempre più “Europea”: pratica subito chiusa contro la Grecia, gli azzurri incantano e divertono! [FOTO] Grecia-Italia, le pagelle di CalcioWeb: incanta il ...

Grecia-Italia - Sirigu : “Importante non subire gol - sono felice” : Le dichiarazioni di Salvatore Sirigu, portiere dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020: “Fortunatamente siamo riusciti a non subire gol, sono felice di aver raggiunto il record di Donnarumma, che nella Nations League ha figurato più che bene”. Sulla sua prestazione, il portiere azzurro dice: “Il portiere nel calcio moderno deve cercare ...

Grecia-Italia - Mancini : “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo migliorare” : Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il ct azzurro analizza così la prestazione: “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo migliorare. E’ importante che siamo migliorati ulteriormente. L’aspetto più importante tra difesa e attacco? Avremmo dovuto fare il quarto gol, siamo bravi a ...

