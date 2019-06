Baseball | Matteo Bocchi firma con i Chicago Cubs il suo primo contratto professionistico

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Tra l’Italia e gli Stati Uniti passa anche lo spazio di una notizia piacevole. Dopo non esser stato scelto al draft,è comunque riuscito a strappare uncon la franchigia MLB dei. Non si sa ancora l’esatta destinazione del ventiduenne lanciatore di Parma: bisogna tenere infatti presente che ogni formazione di MLB ha un fitto sistema di squadre affiliate in leghe inferiori.si è formato nei Texas Longhorns, la squadra della University of Texas, arrivata per ben sei volte al titolo NCAA. Non è ilalfiere italiano che viene notato dai, che già in passato avevano messo le mani su Alessandro Maestri e Alberto Mineo. Attualmente ne fa parte Robel Garcia. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito della FIBS da: “Fino a ieri ero sorpreso per l’esito del Draft. Mi avevano allertato nella ...

