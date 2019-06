Tria | mini-Bot inutili o illegali Di Maio | Mef trovi soluzione Salvini | urgente

Tria boccia i mini-bot e rassicura l'Ue. Ma Salvini e Di Maio lo attaccano : Altolà del Tesoro sui minibot. La Lega insiste sulla possibilità di ricorrere a questi titoli per pagare i debiti della Pubblica amministrazione, ma il ministro dell'Economia,...

Tria dice no ai mini-bot. Salvini : «ma imprese e famiglie vanno pagate» : Già bocciato dal presidente della Bce e dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco l’escamotage per saldare il debito della Pubblica amministrazione

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio e Salvini in coro : "Allora trovi lui una soluzione - i debiti della P.A. vanno pagati" : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Tria boccia i minibot proposti dalla Lega e rassicura l'Ue : «Daremo prove sul calo del deficit» : L'Italia porterà in sede Europa le prove del calo del deficit in un confronto sui conti pubblici che «sta andando bene, nel senso che aspettiamo che si pronunci secondo le procedure...

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio e Salvini in coro : "Allora trovi lui una soluzione - i debiti della P.A. vanno pagati" : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Tria : mini-Bot inutili o illegali. Giorgetti : non sono anticamera uscita dall’euro : Dopo l’apertura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Salvini, è arrivata la chiusura del titolare del dicastero dell’Economia. Da Fukuoka, in Giappone, dove si trova per il G-20 dei ministri delle Finanze, Giovanni Tria si accoda a Mario Draghi e boccia senza appello i mini-Bot...

Prosegue il duello su mini-bot : no di Tria e imprese - Lega li difende. Caos governo : Bce, Mef, imprese e sindacati. E' un no pressoche' unanime quello che arriva alla proposta avanzata dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti (Lega) sull'impiego dei minibot per pagare i debiti arretrati della Pubblica amministrazione. La prima chiusura netta arriva dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria che a margine del G20 finanziario di Fukuoka, in Giappone, sottolinea alle agenzia internazionali che "in un'interpretazione, quella del ...

MINIBOT - Tria VS LEGA : 'PARERE NEGATIVO'/ ConfindusTria - 'come soldi del Monopoli' : MINIBOT, il ministro dell'economia, Giovanni TRIA, si schiera al fianco di Mario Draghi, esprimendo il proprio parere negativo

Minibot - la bocciatura di Tria al G20 : «Già dato parere negativo» : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i Minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. «Questa è una cosa che sta nel loro...

Tria : «Sui mini-Bot il ministero dell’Economia ha dato parere negativo» : Già bocciato dal presidente della Bce e dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco l’escamotage per saldare il debito della Pubblica amministrazione

Minibot - Tria come Draghi : "Parere negativo"/ Ma la Lega non ci sta : Minibot, il ministro dell'economia, Giovanni Tria, si schiera al fianco di Mario Draghi, esprimendo il proprio parere negativo

Tria boccia i minibot proposti dalla Lega per pagare debiti P.A. : Tria boccia i minibot: il ministro dell’Economia dà parere negativo sullo strumento finanziario, già bocciato anche dal presidente della Bce Mario Draghi, proposto dalla Lega per pagare i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. "È una cosa nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo" ha detto Tria al G20 finanziario in corso a Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. ...

Minibot - la bocciatura di Tria : «Già dato parere negativo» : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i Minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. «Questa è una cosa che sta nel loro...

Tria stoppa la Lega : “Parere negativo sui mini bot - inutili e forse illegali” : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria stoppa il progetto mini bond e conferma le preoccupazioni di Mario Draghi: “So che è nel programma elettorale della Lega, ma noi abbiamo già dato parere negativo”. E aggiunge: “Non servono per pagare i debiti della Pubblica Amministrazione”. Ma la Lega non molla.Continua a leggere