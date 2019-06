Le verginelle dell' informazione

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Alessandro Sallusti Il mondo è pieno di maestri e maestrini sempre pronti a dare lezioni ed emettere giudizi. E anche noi abbiamo, non richiesti, i nostri. In due giorni ci hanno esaminato e bocciato due colleghi, Renato Farina di Libero e Maurizio Belpietro, direttore de La Verità. Il primo ci ha accusato dalle colonne del giornale su cui scrive di esserci inventati la notiziaa ragazza Noa morta per eutanasia in Olanda, il secondo di aver pubblicato notizie relative all'inchiesta sui magistrati di Roma in cui si racconta del coinvolgimento di due giornalisti, uno del Fatto Quotidiano e l'altro appunto de La Verità, nel diffondere alcune notizie nei modi e nei tempi decisi da un pm coinvolto nel caso. Noi non facciamo i maestri, non ne abbiamo i titoli. Mi limito a constatare che la notizia (vera)a morte di Noa è stata da noi riportata - come da tutta la stampa del ...

