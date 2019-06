La serie tv cancellate nella prima metà del 2019

wired

(Di sabato 8 giugno 2019) Nelle scorse settimane abbiamo assistito agli ultimi episodi ditv importanti che hanno caratterizzato i palinsesti dell’ultimo decennio, come Game of Thrones e The Big Bang Theory. E ancoraabbiamo visto lo stillicidio di diversi titoli come quelli dell’universo Marvel-Netflix (la cui ultima fatica, la terza stagione di Jessica Jones, sarà diffusa il 14 giugno). Ma i ritmi delle produzioni televisive sono questi: moltedebuttano, tante vengono rinnovate per ulteriori stagioni e alcune invece conoscono il triste destino della cancellazione. Ecco dunquegallery qui sopra un elenco delle principalitv che non vedremo tornareprossima stagione televisiva. Alcune di loro, come Orange Is The New Black, Suits o Supernatural, concludono infatti il loro ciclo naturale con una sentita e dovuta stagione conclusiva. Altre, come The Passage o Whiskey ...

GianniCestra69 : Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Lucifer rinnovato per una quinta e ultima stagione - artvstew : RT @TheBookThjef: Sta stagione a cazzo di cane di Black Mirror PAM subito dopo l'ottava di Game of Thrones io sento di non avere più certez… - dituttounpop : #Netflix ha rinnovato #Lucifer per una quinta e ultima stagione. -