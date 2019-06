I Mondiali di calcio femminile nell’Italia maschile che ancora sbava per un’arbitra che

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Idisono iniziati ieri. Domani ci sarà l’esordio dell’Italia. È una cosa che mi emoziona. Non solo perché sono donna, ma perché trovo una conquista di civiltà che ilgiocato da donne vada in tv. Qualcosa di cui bisognerebbe andare fieri. Da amante del, sono anche curiosa di vedere che differenza c’è nel tipo di gioco. Se le donne sono più fallose o meno, se sono più veloci. Mi va di conoscere le storie delle ragazze della Nazionale e il loro modo di essere donne e calciatrici in un mondo ad uso e consumo esclusivo degli uomini. Iltrasmesso in tv (parlo dell’Italia ovviamente; altrove, avviene da un po’) è un’opportunità: di educazione, non solo di spettacolo. In un mondo in cui il femminicidio ci angustia e in cui le donne continuano ad essere considerate inferiori, ad essere bistrattate e ...

AnnaAscani : Oggi inizia la sfida dei Mondiali di calcio femminile. In bocca al lupo alle nostre #ragazzemondiali, alla capitana… - PietroGrasso : Dopo vent’anni la nostra nazionale femminile partecipa ai mondiali di calcio. In bocca al lupo, #RagazzeMondiali! F… - ManlioDS : Dopo 20 anni di assenza la nostra Nazionale femminile torna ai Mondiali di calcio. A loro un enorme in bocca al lup… -