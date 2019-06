Grottole | 280 000 domande da tutto il mondo per andare a vivere nel piccolo borgo della

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019), ilche accoglie 300 residenti e 600 case inabitate in Basilicata, è pronto a dare il benvenuto ai 5 volontari selezionati da Airbnb per diventare residenti temporanei come parte dell’iniziativa “Italian Sabbatical”. Il progetto, organizzato in collaborazione con la onlus “Wonder”, punta a “rivitalizzare ilche rischia di sparire”.si trova a soli 20 minuti da Matera e i 5 volontari selezionati trascorreranno 3 mesi, da giungo ad agosto 2019, immersi nella vita rurale, imparando la cultura locale insieme ai residenti di, come Enza, che fa da insegnante di cucina. “Sulla base di quello che ho visto nel video, sembrano davvero brave persone”, ha detto dei volontari. “Spero chesia rivitalizzata. Più siamo, meglio sarà”. La notizia del progetto Italian Sabbatical ha fatto il giro dele oltre 280.000 persone si sono ...

