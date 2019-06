Federazione Scherma Italiana | presentato Robotic Fencing Network

Scherma – Il Caso di Arianna Errigo finisce in Tribunale : presentato ricorso d’urgenza al Tas contro la Federazione Italiana : Arianna Errigo esclusa dalle qualificazioni di sciabola per Tokyo 2020: l’azzurra fa ricorso al Tas Il Caso di Arianna Errigo sta facendo molto discutere: la campionessa Italiana di Scherma desidera poter competere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nel fioretto che nella sciabola. La Federazione Italiana di Scherma però sembra non voler appoggiare la Errigo che, dopo la non convocazione nella gara di sciabola di Seul ha ...

Mattarella a Palermo per i 110 anni della Federazione Italiana Scherma : Sergio Mattarella, inaugurerà lunedì a Palermo la mostra “Un TesOro italiano” per i 110 anni dalla fondazione della Federazione Italiana Scherma

Scherma - Arianna Errigo e la Federazione prossimi alle vie legali. Il nodo della sciabola al centro della querelle : Non si placano le acque tra Arianna Errigo e la FederScherma, anzi, se possibile si agitano ancora di più. Dopo la mancata convocazione per il Grand Prix a Seoul, che è tappa importante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sembra quasi inevitabile che le due parti finiscano in tribunale. Come riporta Tuttosport, l’atleta ha dato mandato al proprio avvocato, Cesare di Cintio, di tutelarla, scrivendo una lettera alla Fis con ...

Scherma - Arianna Errigo ricorre all’avvocato. E’ braccio di ferro con la Federazione : Come rilanciato dal “Corriere dello Sport” si inasprisce la contesa tra Arianna Errigo e la FederScherma: l’azzurra, inizialmente convocata per la prova del Grand Prix di sciabola di Seul, in Corea del Sud, in programma dal 26 al 28 aprile, non è stata poi inserita tra le iscritte alla competizione. L’Italia ha a disposizione per la manifestazione 12 posti, ma ha iscritto soltanto 11 atlete, e così l’azzurra ha dato ...