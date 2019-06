Torino | tetraplegico recupera l' uso delle mani con un intervento mai provato prima in

Intervento rivoluzionario a Torino : tetraplegico recupera l’uso delle mani : In Italia una tecnica innovativa e rivoluzionaria per la prima volta permette a un paziente tetraplegico di recupera re la funzione delle mani , il tutto utilizzando tecniche chirurgiche che hanno consentito di bypassare il livello della lesione al midollo spinale, trasferendo e ricollegando come fili elettrici nervi sani (sopra la lesione stessa del midollo) a nervi non più funzionanti a valle della lesione stessa, corrispondenti al movimento e ...

