Sbarco in Normandia | infermiera dell’esercito americano torna in Francia a 99 anni | “Ho

Cos’è stato lo Sbarco in Normandia 75 anni fa (e perché si chiama D-day) : Lo sbarco (foto: ©Girella/Lapresse) Il destino non si decide mai in un ventiquattr’ore, ma se non ci fosse stato il D-day la nostra vita sarebbe stata sicuramente molto diversa. Il 6 giugno del 1944, esattamente 75 anni fa, gli alleati sbarcarono infatti in Normandia, dando inizio alla liberazione dell’Europa dall’occupazione nazifascista durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è passato alla storia come D-Day perché ...

Sbarco in Normandia - veterano di 97 anni si lancia con il paracadute 75 anni dopo : “Rappresento un’intera generazione” [FOTO e VIDEO] : La prima volta che Tom Rice è saltato da un aereo sopra la costa della Normandia, soldati tedeschi sparavano al cielo e mentre stava per saltare tutto intorno era un diluvio di proiettili in mare. 75 anni dopo, non c’è stato più niente di tutto questo, non c’era un obiettivo da raggiungere a tutti i costi e la discesa è stata molto più tranquilla. Tom Rice, paracadutista americano della II Guerra Mondiale, ora 97enne, è stato un componente del ...

Sbarco in Normandia : oggi le commemorazioni in Francia - presenti Macron e Trump : Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico uscente Theresa May e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperanno oggi in Francia alla 2ª giornata della 75ª commemorazione del D-day, lo Sbarco delle truppe statunitensi in Normandia che consentì di fermare dominio del regime nazionalsocialista. May e Macron inaugureranno un memoriale dei soldati britannici morti in Normandia nell’estate del 1944 a ...

Sbarco in Normandia : ecco come le previsioni meteo di un uomo hanno cambiato il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo : Una delle previsioni meteo più importanti della storia è stata realizzata all’inizio di giugno del 1944, preparando il terreno per il leggendario Sbarco in Normandia degli alleati. La comunità globale si ferma questa settimana per celebrare il 75° anniversario del cosiddetto D-Day, l’attacco degli alleati in Normandia che cambiò il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo in un momento turbolento intorno alla metà del XX secolo e ...

Il D-Day - il 5 giugno 1944 avveniva lo storico Sbarco in Normandia : tutti i numeri - le curiosità e la storia [GALLERY] : Quello che è passato alla storia come lo sbarco in Normandia, il cui nome in codice era operazione Neptune e rientrava nel contesto della più ampia operazione Overlord, fu una delle più grandi invasioni anfibie della storia. Ad attuarla furono le forze alleate durante la seconda guerra mondiale per aprire un secondo fronte in Europa e potersi così dirigere verso la Germania nazista e contemporaneamente alleggerire il fronte orientale, sul quale ...