Pallanuoto | World League 2019 Fabio Conti | “La Russia la conosciamo | sarà una battaglia”

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-Canada 14-10. Sei gol per Bianconi - quattro per Garibotti : domani semifinale con la Russia : Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia e Supera il Canada, alla fine battuto per 14-10 nei quarti di Finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. domani l’Italia sfiderà la Russia, che oggi ha battuto 9-8 l’Australia, per un posto nella Finalissima di domenica. Nel primo quarto l’Italia sciupa ...

LIVE Italia-Canada Pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 14-10. Arianna Garibotti e Roberta Bianconi trascinano il Setterosa in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.51 L’Italia è in semifinale! Battuto il Canada per 14-10, domani sfida alla Russia in semifinale. Continua la corsa delle azzurre verso il pass olimpico, che verrà assegnato alla vincitrice della World League. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Canada 14-10 7″ ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019 : il Setterosa sfida il Canada nei quarti - azzurre nettamente favorite : quarti di Finale per le Super Final di World League di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Budapest. Alla Duna Arena si inizia a far sul serio con le sfide ad eliminazione diretta. In acqua ovviamente anche il Setterosa che ha dato spettacolo nel Girone A, dominandolo, con tre vittorie in altrettante partite. Le azzurre oggi, alle 16.45 se la vedranno con il Canada, l’avversario sulla carta più alla portata di tutto il ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Cina-Italia 7-10. Sei gol per Bianconi - Gorlero para un altro rigore : Nella Superflua gara contro la Cina che ha chiuso la prima fase della Super Final di World League l’Italia di Fabio Conti (oggi in panchina c’è Paolo Zizza) vince per 10-7 e resta a punteggio pieno, guardando con fiducia alla fase ad eliminazione diretta, che culminerà domenica nell’assegnazione del titolo e del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Domani alle ore 18.30 nei quarti di Finale il Setterosa sfiderà il Canada. Nel ...

