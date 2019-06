Fox dedica un canale a The Big Bang Theory con le prime 10 stagioni della serie

Fox The Big Bang Theory - dal 7 al 19 giugno arriva un canale dedicato alla comedy : FOX The Big Bang Theory, arriva un canale intero dedicato alla comedy più popolare degli ultimi 12 anni. Dal 7 al 19 giugno (canale Sky 113)Per ricordare The Big Bang Theory, il cui finale di serie è andato in onda a maggio negli Stati Uniti, FOX gli ha dedicato un canale intero dal 7 al 19 giugno (anche se mancano le ultime due stagioni, i cui diritti sono in mano a Mediaset).Per 12 giorni, come gli anni della serie, su FOX The Big Bang Theory ...

Saturday Pride su FoxLife - i sabati di giugno dedicati al mondo LGBTQ con Grey's Anatomy - Modern Family e altre serie : Il sabato sera di FoxLife si riempie con i colori dell'arcobaleno.A giugno, nel mese del Pride, 5 appuntamenti ogni sabato sera, dedicati al mondo LGBTQ con episodi delle migliori serie tv del canale e miniserie a tema come Butterfly e A Very English Scandal. Il canale 114 di Sky abbraccia così le celebrazioni del mese del Pride con una programmazione dedicata a tutti i colori dell'amore, ai diritti civili, da Grey's Anatomy allo show ...

FoxCrime Criminal Minds dal 4 maggio il canale dedicato con le 12 stagioni della serie : FoxCrime Criminal Minds dal 4 maggio il canale 117 sarà dedicato alla mentre dei Criminali Dodici stagioni di Criminal Minds 24 ore su 24 senza pause dal 4 maggio al 25 maggio al canale 117 di Sky al posto di FoxCrime+1. FoxCrime Criminal Minds e continua la passione per i canali monotematici h24, così da far vedere e rivedere storiche serie in ogni momento. Nell’epoca dello streaming, dei box sets questa passione italiana per i canali ...