Estate in arrivo | tempo di diete | ecco le più promettenti

I consigli di Casa Surace agli americani in arrivo in Italia per l’Estate : nel VIDEO c’è anche l’ambasciatore USA : Casa Surace, Casa di produzione nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini che gioca sulle differenze tra Nord e Sud, in previsione dell’estate sforna un nuovo VIDEO in cui elargisce consigli ai tanti americani che verranno a visitare l’Italia per le vacanze estive, in particolar modo il Sud. Il VIDEO, caratterizzato dalla solita ironia del gruppo e presentato come un’iniziativa di “soft diplomacy”, è stato realizzato in collaborazione ...

In arrivo un’Estate a tutto sport su Sky : più di 2.000 ore live : Il caldo è ormai arrivato, ma nemmeno in questo periodo Sky ha intenzione di lasciare soli i suoi abbonati e ha predisposto una programmazione ricchissima che difficilmente potrà deludere gli appassionati di sport. Il palinsesto prevede da giugno a settembre oltre 2.000 ore live, con più di 200 ore di studi e quasi 50 notti […] L'articolo In arrivo un’estate a tutto sport su Sky: più di 2.000 ore live è stato realizzato da Calcio e ...

Meteo - l'Estate parte in quarta : conto alla rovescia per l'arrivo dell'anticiclone africano : Si prevedono tempi duri per chi non ama le temperature roventi: arriva la prima (vera) ondata di caldo

Meteo - è in arrivo l’Estate : inizio settimana ancora incerto con temporali - poi scoppia il caldo : Dopo l'ultimo mese di maggio, decisamente autunnale dal punto di vista Meteorologico, ormai alle spalle, giugno sarà più clemente e segnerà l'inizio dell'estate. E' quanto affermano gli esperti, secondo i quali nel corso della settimana che sta per cominciare il termometro potrà addirittura arrivare a toccare i 38 gradi centigradi. Ma, prima, bisognerà sopportare qualche altro giorno di instabilità, con rovesci e pioggia soprattutto sulle ...

Week end 2 giugno in arrivo primo assaggio dell'Estate : Roma - Se la prima metà della settimana sarà caratterizzata dagli effetti di una nuova irruzione di aria fredda dal Nord Europa, responsabile di una recrudescenza dell'instabilità e temperature in calo a partire dalle regioni settentrionali, la seconda parte della settimana vedrà finalmente la rimonta di un promontorio dell'anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Si andrà ...

Maltempo - in arrivo un'irruzione polare : freddo e forti temporali - poi (forse) arriva l'Estate : Questo mese di maggio continua a riservarci tante sorprese. Nonostante sia ormai giunto alla sua conclusione, riuscirà a stupirci anche nel corso di questa sua ultima settimana, davvero pazza,...

DC Universe Online è in arrivo quest'Estate su Nintendo Switch : Daybreak Game Company ha annunciato oggi che il suo DC Universe Online sarà disponibile anche su Nintendo Switch durante il periodo estivo.Come riporta Gemastu, il titolo è un MMO free-to-play dedicato agli eroi dell'universo DC che ha riscontrato un discreto successo su PC, PS3 ed Xbox 360, ed in seguito è sbarcato anche su PS4 ed Xbox One. Di seguito potete trovare le descrizione del titolo:"DC Universe Online è free-to-play! Unisciti a ...

Rune : Ragnarok è stato rinominato Rune 2 ed è in arrivo quest'Estate su Epic Games Store : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che Rune: Ragnarok, il nuovo action RPG degli sviluppatori di Prey, è stato rinominato Rune 2.Inoltre è stata annunciata una finestra di lancio, programmata per quest'estate. Il gioco di Human Head Studios sarà reso disponibile su Epic Games Store.Dalla descrizione di Rune 2 sulle pagine dello Store di Epic leggiamo:Leggi altro...

Orange Is the New Black : la stagione finale in arrivo quest’Estate su Netflix : quest’estate la rivoluzionaria serie Orange Is the New Black giungerà al termine. Oggi, Netflix rilascia il video di annuncio e le prime immagini della settima e ultima stagione, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 26 luglio. Per sei stagioni indimenticabili Orange Is The New Black ha affrontato senza timore alcune delle tematiche umane più rilevanti e difficili del nostro tempo. Nella stagione finale, le detenute ...

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution è in arrivo quest'Estate in esclusiva per Nintendo Switch : Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà il 20 agosto. Il gioco, una esclusiva Nintendo Switch, permetterà ai Duellanti di affrontare oltre 20 anni di storie di Yu-Gi-Oh! della serie animata originale attraverso Yu-Gi-Oh! ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS. Da oggi i Duellanti potranno prenotare le versioni retail e ...

Mercato NBA – Estate calda in casa Lakers : possibile l’arrivo di Kyrie Irving : possibile reunion fra LeBron James e Kyrie Irving: il cestista dei Celtics sarà free agent in Estate e potrebbe accasarsi a Los Angeles LeBron James e Kyrie Irving, per motivi diversi, sono forse i due giocatori più delusi della stagione. Il primo ha fallito l’accesso ai Playoff con la nuova maglia dei Los Angeles Lakers, finendo a guardare la postseason dal divano come non gli capitava da tempo immemorabile. L’altro ai Playoff ...

Previsioni meteo Estate : in arrivo una stagione rovente - fino a 44 gradi al Sud : Siamo oramai giunti quasi alla metà del mese di maggio, anche se il clima è ancora piuttosto incerto, e l'estate è praticamente dietro l'angolo. Manca poco più di un mese e la stagione estiva entrerà nel vivo. Proprio per questa ragione, in molti si chiedono quali siano le Previsioni meteo per i mesi che verranno. Come ben sappiamo, è la stagione del mare, del sole e del divertimento, ed essendo così, le temperature rispetteranno questo andazzo. ...

State of Play : Riverbond è un colorato hack and slash in arrivo quest'Estate su PS4 : Nel corso dell'evento Sony State of Play, abbiamo scoperto la data di uscita del remake di MediEvil e dato uno sguardo al nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake. Tuttavia, lo show ha riservato anche altre gradite sorprese.Tra queste, vi segnaliamo Riverbond. Il gioco è sviluppato da Cococucumber ed è descritto come un "hack-and-slash dungeon crawler", riporta Pushsquare.Il titolo è dotato di supporto cooperativo locale per quattro giocatori e ...