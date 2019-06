ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Serena GranatoPiamonte ha vissuto un momento di crisi nella casa del Grande Fratello, ripensando al suo ex fidanzato A pochi giorni dalla puntata finale del Grande Fratello 16, la gieffinaPiamonte è diventata protagonista di un momento di crisi vissuto con altre due gieffine, tra le mura della casa più spiata d'Italia. All'ascolto della canzone Guerriero di Marco Mengoni, inserita nella playlist delle canzoni scelte dalla produzione del Gf come sottofondo del daytime, la biondasi è lasciata abbandonare ad un momento di commozione, pensando al suo ormai ex fidanzato e a quanto ha sofferto a causa di lui. Are la Piamonte, la quale questa settimana è in nomination contro Enrico Contarin eDe André, è stata in particolare quest'ultima insieme ad un'altra coinquilina.e lo sfogo tra le mura del Grande Fratello "Ho paura che una volta ...

Italia_Notizie : Erica teme di rivedere l'ex: scoppia a piangere ma Francesca la consola - CambiamentoDel : A pochi giorni dalla puntata finale del Grande Fratello 16, la gieffina Erica Piamonte è diventata protagonista di… - LuciaDaniello6 : RT @Papagena_98: Erica, così come Aida Yespica, teme l’uscita e l’impatto con il mondo esterno. Si sente protetta lì dentro, amata, felice.… -