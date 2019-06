Corsetti | indispensabile che regole vengano rispettate

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) ROMA. REGOLAMENTO POLIZIA URBANA,GARANTIRE CONTROLLI Roma – “Oggi la sindaca Raggi annuncia in pompa magna l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia Urbana, uno strumento normativo fondamentale per dare risposta alle attuali emergenze cittadine che, anche grazie al lavoro fatto insieme alle associazioni di cittadini e ai successivi emendamenti che ho presentato, e’ stato integrato con alcune sostanziali novita’ che hanno portato a una versione decisamente piu’ completa e ampia rispetto al primo testo presentato dalla Giunta pentastellata. Il regolamento rappresenta un importante mezzo a disposizione della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine per contrastare il degrado e prevenire problemi di sicurezza, temi che l’ amministrazione Raggi ha colpevolmente trascurato in questi ultimi anni”. E’ ...