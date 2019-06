Concorso biologo | tecnico biomedico | farmacista e infermiere | scadenza fino al 4 luglio

Concorso pubblici nella regione Calabria; varie figure ricercate tra cui dirigenti biologo : Buone notizie, per chiunque è alla ricerca di un posto lavoro nel settore della sanità. Infatti è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale la ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti biologo . In particolare nel reparto di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche), presso il grande ospedale Metropolitano di Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. I particolari del bando In esecuzione della delibera ...

Concorso biologo a Milano e Reggio Calabria - farmacista a Genova : Ancora aperti tre bandi per la partecipazione alle selezioni e concorsi per la professione sanitaria di biologo e farmacista . I bandi sono stati pubblicati dalla Fondazione IRCSS -Istituto Nazionale dei Tumori di Milano , dal Grande Ospedale - Bianchi - Melacrino - Morello di Reggio Calabria , per il ruolo di biologo , e dall'Ente Ospedaliero di Genova ( farmacista ). Due concorsi per biologo La Fondazione IRCSS -Istituto Nazionale dei Tumori di ...

Concorso per biologo a Napoli - tecnico biomedico in Piemonte e per farmacista in Lombardia : In queste settimane non mancano le opportunità di concorsi pubblici in campo sanitario. In particolare ci sono tre i nuovi bandi emanati rispettivamente dalla Stazione Zoologica di Napoli 'Anton Dohrn' (per la professione di biologo), dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (per tecnico biomedico) e dalla Farmacia Comunale di Corbetta (per il ruolo di farmacista). Bando per biologo La Stazione Zoologica ...