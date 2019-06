Buoni acquisto smart TV e decoder | avviata la consultazione pubblica delle linee guida

digital-news

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato lasull’erogazione di contributi a favore dei cittadini per l’di apparecchiature televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVBT-2.La misura rientra nell’ambitonumerose azioni messe in campo dal MiSE per accompagnare il processo di trasformazione digitale del settore TV ed è finalizzata a supportare il passaggio dallo standard DVB-T a quello DVBT-2, tramite lo stanziamento di...

