Botte al portantino | catturato il nigeriano in fuga

(Di venerdì 7 giugno 2019) Stefano Vladovich Ricercato per aver aggredito dei carabinieri. Fermato alla stazione: picchiava una donna Arrestato Aluke Okecku, ilaccusato di tentato omicidio plurimo. L'uomo, latitante da giorni, è stato. Dopo aver cercato di eliminare l'intero equipaggio di una gazzella dei carabinieri facendola sbandare contro le auto in corsa, dopo aver picchiato selvaggiamente un barelliere dell'Umberto I, Okecku ha colpito in pieno volto una donna mentre faceva shopping alla stazione Termini. Una furia scatenata. Per bloccarlo ci sono voluti vari agenti della polfer. All'arrivo del 118 i sanitari non possono far altro che sedarlo. Il folle viene portato al Santo Spirito dove gli viene praticato un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, la donna viene ricoverata sempre all'Umberto I. Qui accade l'incredibile. La poveretta racconta ai medici di esser stata ...

