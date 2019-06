wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) Un(foto: Laura A. Oda/Digital First Media/The Mercury News via Getty Images)deve molto del suo prestigio al passato: è la città dove è nata la prima università del mondo occidentale, nel 1088. Oggi, però è diventata anche il simbolo della corsa verso il futuro. Il capoluogo emiliano è stato scelto dall’Unione europea per ospitare unnell’ambito del progetto comunitario Euro Hpc (high performance computing). La macchina, che sarà in grado di compiere miliardi di operazioni al secondo, permetterà all’Ue di competere ad armi pari con Cina e Stati Uniti in settori strategici come la difesa, la ricerca, la medicina e i cambiamenti climatici. Tra le altre cose, ilriesce infatti a fare previsioni attendibili su come sarà il clima tra qualche anno: una base da cui si può partire per elaborare modelli meteo a lungo termine e ...

MilanoCitExpo : Bologna ospiterà il supercomputer europeo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SingolaritaTech : Bologna ospiterà il supercomputer europeo - foggylady : RT @virginiapuzzolo: Bologna ospiterà uno dei primi #supercomputer europei. Grazie a @CopernicusEU @CopernicusECMWF -