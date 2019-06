Bambina di due anni uccisa per un debito | India sotto shock

ilfogliettone

(Di venerdì 7 giugno 2019) Unadi duee mezzo è stata brutalmentenel nord dell'a seguito di una lite familiare su un prestito non pagato, provocando diffuse condanne e sdegno in tutto il paese. Secondo quanto hanno reso noto le autorità locali, la piccola è stato rapita nel distretto di Aligarh, nello stato dell'Uttar Pradesh, il 31 maggio e il suo corpo è stato ritrovato in una discarica vicino a casa sua tre giorni dopo.La polizia, ha riferito l'agenzia di stampa Ians, ha avviato un'indagine per omicidio e tortura dopo che la famiglia ha affermato che la bimba è stata strangolata e gli occhi gli sono stati strappati via. Le analisi hanno invece escluso lo stupro. "Due uomini, entrambi vicini di casa che hanno avuto una disputa sul prestito con il nonno della vittima, sono stati arrestati", ha affermato il capo della polizia distrettuale Akash Kulhary. Uno dei sospetti aveva avuto ...

