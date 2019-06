Arbitro donna nuda negli spogliatoi | tentano di filmarla | adesso rischiano

Insulti sessisti Arbitro donna - Annalisa Moccia : “Noi arbitri donne insultati non solo da uomini” : Annalisa Moccia, l’arbitro di Nola che ha ricevuto Insulti sessisti da un telecronista locale durante la partita di Eccellenza Agropoli-San’Agnello, è intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha commentato l’ultimo episodio avvenuto a Mestre, ai danni di un arbitro donna (un ragazzino di 14 anni si è abbassato i pantaloni mentre i genitori lanciavano Insulti dagli spalti) ...

Mestre - gesti sessisti di un calciatore 14enne all’Arbitro donna : squalificato per un anno : I genitori sugli spalti le avevano rivolto insulti sessisti contro l’arbitro donna e uno dei calciatori 14enni della squadra in campo si è tirato giù i calzoncini davanti a lei. E l’ha sfidata ad espellerlo oppure a fare sesso con lui. Un episodio avvenuto mercoledì 22 maggio alla Gazzera, quartiere di Mestre, per il quale il giudice sportivo della Federcalcio veneta ha deciso la squalifica di un anno del ragazzo, che può ridursi a sei ...

In una partita giovanile offese sessiste e riferimenti ad atti sessuali contro Arbitro donna : Un altro episodio di sessismo nel calcio. Lo racconta nel dettaglio Repubblica.it. Mercoledì scorso, su un campo di Mestre dove si svolgeva una partita giovanile, un arbitro donna di ventidue anni, Giulia Nicastro, è stata insultata pesantemente dai genitori dei piccoli calciatori. “Meglio prostituirti che fare l’arbitro” Le è stato detto, tra le altre cose. Le offese erano iniziate già all’inizio della partita, ma il ...

Arbitro donna insultata da genitori - poi calciatore 14enne si abbassa i calzoncini : Insulti sessisti contro l’Arbitro donna. È successo – come riporta Il Gazzettino – nel corso della partita Treporti-Miranese, categoria Giovanissimi. L’incontro è stato disputato mercoledì a Maestre e la direttrice di gara ha dovuto subire offese dalla tribuna per tutto il match e anche la provocazione di un 14enne che si è abbassato i pantaloncini in campo e l’ha sfidata ad espellerlo oppure a effettuare pratiche ...

