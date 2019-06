Altro che gioco maschio Al via i Mondiali di calcio femminili | l' Italia ci prova

World War Z riceve il DLC "Undead Sea" che introduce una nuova mappa - un nuovo tipo di zombie e molto Altro : Buone notizie per tutti i cacciatori di zombie che attualmente sono impegnati in World War Z di Sabre Interactive. Il gioco, infatti, ha visto il lancio di un nuovo aggiornamento che porta con sé una nuova mappa e un nuovo tipo di zombie, oltre a opzioni extra per l'online e un gran numero di cambiamenti al bilanciamento, riporta Destructoid."Undead Sea" vede squadre di giocatori trasportati a Tokyo per respingere gli orrori a bordo di una ...

Altro che crisi di Honor : smartphone 5G per la fine dell’anno : Non credete che Honor stia con le mani in mano sul fronte 5G: il ban USA non cambierà i piani della sussidiaria Huawei, che resta una spanna avanti, come dimostrato dalle ultime dichiarazioni rilasciate a Shanghai da George Zhao, presidente del marchio. Come riportato da 'gizmochina.com', il primo smartphone 5G del produttore cinese verrà lanciato nel Q4 2019, probabilmente un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia degli altri OEM, ma ...

L’allarme curcuma non si ferma : un Altro prodotto - contenente anche echinacea - ritirato perché pericoloso : Il Ministero della Salute ha pubblicato un altro avviso di richiamo, riferito questa volta all’integratore alimentare a base di curcuma fitosoma ed echinacea, marchio Movart, prodotto da Scharper spa, con sede in viale Orltes 12, Milano. Il richiamo, anche questa volta, è imputabile a rischio chimico come nei casi precedenti, dopo il riscontro di diversi casi di epatite dovuti ad integratori a base di curcuma. Il lotto di produzione di ...

Gardaland apre un Altro hotel a tema (è il terzo). I numeri di una formula che funziona : Venti milioni di euro di investimento, 475 camere di cui 257 completamente tematizzate, sette "mondi" ispirati alla magia e all'avventura e una occupazione media dell'85% nell'ultimo anno. Sono i numeri dell'unico polo di hotel tematici d'Italia: il Gardaland Resort. Un polo arricchito sabato da una nuova inaugurazione, quella del Gardaland Magic hotel, terzo hotel a tema nato nei pressi del parco di divertimenti veronese. ...

F1 - GP Canada 2019 : la Mercedes può vincere tutte le gare del Mondiale? Un sogno tutt’Altro che irrealizzabile… : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è pronto a sbarcare sull’isola di Notre Dame di Montreal per il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motorsport. Fino a questo momento il campionato è risultato un vero e proprio monologo della Mercedes, con cinque doppiette consecutive e sei successi in altrettante gare. Il divario a livello di competitività messo in mostra dalle W10 di Lewis Hamilton e ...

SPY FINANZA/ Altro che mini-Bot - bastano due grafici a far vacillare l'Italia : Si sta parlando molto della mozione sui mini-Bot, dimenticando quali sono i veri problemi dell'Italia, che rischia davvero grosso

MotoGp – Lorenzo-Honda - Altro che ‘bagarre’ : “pagano loro i biglietti per il mio viaggio” : Jorge Lorenzo in Giappone per incontrare i vertici Honda e velocizzare il processo di adattamento alla moto: decisione concordata col team Jorge Lorenzo è pronto per un importante viaggio in Giappone: il maiorchino della Honda, dopo il Gp d’Italia, disputato ieri al Mugello, farà visita al quartier generale, non per rescindere prima del previsto il suo contratto, come molti credevano, bensì per collaborare col team per velocizzare il ...

Roland Garros – Federer tra ritiro e malinconia : “dopo che avrò lasciato - i fan si innamoreranno di un Altro giocatore” : Roger Federer mostra un po’ di malinconia in vista del futuro ritiro: lo svizzero convinto di essere facilmente ‘rimpiazzabile’ nei cuori dei fan All’età di 37 anni, 38 da compiere ad agosto, e con una carriera piena di trionfi, Roger Federer guarda alla clessidra della sua carriera, con sempre meno sabbia rimasta nella parte superiore. Metafore a parte, il campione svizzero è ben conscio di avere davanti ancora ...

Che fine hanno fatto le Bestie di Satana? Chi lavora al ristorante e chi si è convertito alla Chiesa Evangelica - qualcun Altro studia filosofia : Era il giugno del 2004 quando le cronache italiane portavano alla ribalta la vicenda delle “Bestie di Satana”. Ma che fine ha fatto oggi quel gruppo di ragazzi finito in carcere con l’accusa di aver ucciso tre persone e indotto al suicidio una quarta?A rispondere all’interrogativo giunge Sette, il settimanale del Corriere della Sera, che è andato alla ricerca dei protagonisti della vicenda, conclusasi con la ...

Diritti tv - la grande fuga dalla Serie A : Altro che effetto Ronaldo. L’inchiesta in edicola sul Fatto Quotidiano del lunedì : La grande fuga dalla Serie A. altro che effetto Ronaldo! L’audience è crollata del 30%. Il doppio abbonamento Dazn-Sky ha Fatto scappare i tifosi, costretti a pagare di più per vedere meno (e male). Dazn non ha dichiarato il numero di abbonati che, però, il Fatto è in grado di svelare: circa 1,3 milioni, numero insufficiente per far quadrare i conti. Domani l’inchiesta di Lorenzo Vendemiale sul flop della stagione 2018/2019 e sulle ...

Attacca i poliziotti con un tergicristallo - Salvini : 'Altro che vietare taser' (VIDEO) : Matteo Salvini, sin da quando è Ministro dell'Interno, ha provato a dare seguito ai suoi propositi di vicinanza alle forze dell'ordine. Lo ha fatto in maniera visiva indossandone spesso le felpe o le divise, destando non poche polemiche. Ma, soprattutto, ha più volte sottolineato la necessità di rafforzare gli organici operanti nelle città e preso le difese degli uomini in divisa ogni qualvolta ha potuto. La sua idea di dotare gli uomini dello ...

Banche - Paolo Becchi : "Il vero dramma - Altro che spread" : Cosa succede alle Banche? Le Banche italiane (prendendo l' indice bancario dei titoli quotati in borsa) sono crollate del 40%, anche se nell'ultimo mese hanno leggermente recuperato. Va subito aggiunto che non si tratta di un fenomeno italiano, anche le Banche europee hanno un andamento negativo nel

Altro che populisti - sono i liberali l’ago della bilancia in Europa : Il voto è stato dominato dal timore di una crescita delle forze euroscettiche. Ma a fare da ago della bilancia per i nuovi equilibri europei sono i Verdi e i liberali dell’Alde, lo stesso gruppo che potrebbe esprimere il prossimo presidente della Commissione europea: Margrethe Vestager...

Champions League – Altro che festa : il giorno della finale inizia con cinque arresti - ferito un poliziotto : Il sabato di festa della finale di Champions League inizia con uno spiacevole episodio: 5 arresti ed un ferito a Madrid E’ tutto pronto a Madrid per la finalissima della Champions League 2019: questa sera si affronteranno in campo Liverpool e Tottenham per capire chi sarà la regina d’Europa. Il sabato della grande festa di Champions però è iniziato con uno spiacevolissimo episodio: nella notte infatti sono stati arrestati ...