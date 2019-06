Un TSO per il Governo italiano

Sassari : ricoverato per un TSO in psichiatria - musicista si uccide in ospedale : Era destinatario di un provvedimento che gli imponeva un trattamento sanitario obbligatorio a causa dei suoi problemi di salute mentale e così era stato ricoverato nel reperto di psichiatria dell'ospedale ma qui incredibilmente è riuscito a sfuggire a tutti i controlli fino a uccidersi in un gesto estremo. È la storia di un musicista di 34 anni originario di Alghero, morto suicida nei giorni scorsi mentre era ricoverato nel reparto di ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini perde anche il secondo set contro Ruud. Federer vince il primo set : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e TSOnga : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Shapovalov e TSOnga accedono ai quarti di finale - ritiro per Gasquet : Pronostici rispettati nei match andati in scena quest’oggi nell’ATP di Tennis a Lione (Francia). Sulla terra rossa francese i giocatori più quotati non si sono lasciati sorprendere ed hanno confermato le proprie qualità. Il talentuoso canadese Denis Shapovalov (n.23 del mondo), pur soffrendo, l’ha spuntata nei confronti del padrone di casa Ugo Humbert (n.61 del ranking). Shapovalov è venuto fuori alla distanza, rimontando ...

Internazionali d’Italia 2019 - debutto autoritario per Fabio Fognini! TSOnga triturato in due set! : Ottimo esordio per Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia 2019. Il ligure ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 92 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una vittoria sicuramente convincente per il ligure, che punta a fare molta strada a Roma per avvicinarsi all’obiettivo top-10. Inizio di primo set equilibrato, ma quando Fognini alza il livello non ...

Internazionali d’Italia – Fognini spazza via TSOnga all’esordio - l’azzurro supera in scioltezza il primo turno : Il tennista ligure senza problemi nel primo turno degli Internazionali d’Italia, Tsonga spazzato via in due set Ottimo esordio per Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia 2019, il tennista ligure supera in scioltezza Tsonga senza lasciargli nemmeno un set. Alfredo Falcone – LaPresse L’azzurro si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco, sciorinando un ottimo tennis nel ...

WTA Madrid – Troppa KuzneTSOva per la Sabalenka - la russa stacca il pass per il secondo turno : La tennista russa non lascia scampo alla propria avversaria, superandola in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 Svetlana Kuznetsova stacca il pass per il secondo turno del torneo WTA di Madrid, battendo in due set Aryna Sabalenka. Tutto facile per la russa nel confronto con la bielorussa, costretta ad arrendersi allo strapotere della propria avversaria, entrata nel tabellone principale grazie ad una wild card. La Kuznetsova si impone con ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : John Higgins supera Neil RoberTSOn - sul velluto Judd Trump : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra completati i quarti di finale, mentre domani sarà la volta della prima di tre tre giornate dedicate interamente alle semifinali. Si chiudono sulla falsariga delineata ieri i due derby inglesi: David Gilbert supera 13-8 Kyren Wilson, mentre auenta il divario Gary Wilson contro Ali Carter, col primo vincitore per 13-9. Dopo la magnifica prova di ieri è tutta una formalità la chiusura ...

ATP Montecarlo : crollo Cilic - nuovo ritiro per TSOnga : ATP Montecarlo, Marin Cilic ha perso contro Pella al secondo turno del torneo dopo aver usufruito di un bye ATP Montecarlo, Marin Cilic ancora sottotono. Il tennista croato è già fuori dal torneo, eliminato per mano di Pella, terraiolo non certo irresistibile per un tennista del calibro di Cilic. L’incontro è terminato 6-1 al terzo set per Pella, sintomo di un netto crollo alla distanza del buon Marin. Adesso il tennista argentino ...

Troppo TSOnga per Lorenzo Sonego. Sconfitta in due set ai quarti per l'azzurro : Un break decisivo, anche perchè Tsonga domina nei propri turni di battuta e non lascia assolutamente la minima occasione di break al numero 103 del mondo. Nel secondo set Sonego riesce ad annullare ...