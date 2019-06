Terremoto a Rotello | in provincia di Campobasso

tg24.sky

(Di giovedì 6 giugno 2019), indiLa scossa di magnituto 3.2 è stata registrata intorno alle 17.25 a) e avvertita anche in altre città vicine, come per esempio San Severo (Foggia)

