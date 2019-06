Taylor Mega si sfoga con un post sexy su Instagram

Gaetano Arena Vs Taylor Mega/ Pubblicati messaggi privati : 'colpa' di Erica Piamonte : Gaetano Arena attacca Taylor Mega/ e pubblica lo screen di un messaggio privato inviatole. Tutto a causa di alcune confidenze fatte a Erica Piamonte

Gaetano Arena attacca Taylor Mega e pubblica uno screen di un suo messaggio per Erica - : Sandra Rondini Parole di fuoco di Arena per Taylor Mega che non ha rispettato i sentimenti che lui prova per la toscana, arrivando, pur di creare rumors, anche a flirtare con lei, sfruttando il fatto che Erica è bisessuale Gaetano Arena ha pubblicato su Instagram uno screen privato di un suo messaggio che avrebbe inviato a Taylor Mega prima che quest’ultima entrasse nel “Grande Fratello” come guest star. Arena sarebbe furioso per ...

GF 16 - Gaetano Arena attacca Taylor Mega su IG sulle presunte avances : Il Grande Fratello 16 è alle battute finali. Nella giornata di lunedì 10 giugno ci sarà infatti la puntata conclusiva, dove verrà decretato il vincitore. Fuori dalla casa però, c'è un'ex protagonista che ha delle lamentale da fare. L'uomo in questione è Gaetano Arena, che nelle recenti ore si è scagliato contro Taylor Mega. Come i seguaci del GF 16 già sapranno, l'influencer la scorsa settimana è entrata nella casa come ospite temporanea ed ha ...

Taylor Mega svela dalla D'Urso quanto guadagna su IG : 'Prendo 8 mila dollari a post' : La bellissima e, ormai, famosissima influencer Taylor Mega ha deciso di mettersi un po' a nudo e di svelare dettagli inaspettati in merito ai suoi guadagni. Molte volte l'influencer è stata ospitata all'interno di varie trasmissioni di Barbara D'Urso per parlare del suo tenore di vita estremamente lussuoso. La maggior parte degli ospiti presenti hanno sempre messo in dubbio il fatto che potesse permettersi tutto quello che ha e fa solo ...

Prendo 8mila dollari a post! Taylor Mega si campa da sola : Taylor Mega, accusata dagli ospiti di Pomeriggio 5 di essere mantenuta da un uomo anziano e milionario, ha rigettato ogni illazione rendendo noti i guadagni da capogiro per ogni singolo post sui social. Continua ad essere aspramente criticata l’ostentazione della ricchezza da parte di Taylor Mega che, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha rivelato quanto guadagna per ogni post pubblicato sui suoi profili social.-- Checché se ...

Taylor Mega svela la cifra che guadagna per ogni post-pubblicità sui social : Taylor Mega, attaccata da tutti per il suo stile di vita super lussuoso e anche per come riesce a mantenere certi standard economici, risponde così alle accuse. Già lo scorso febbraio l’ex naufraga dell’Isola dei famosi era stata accusata per via di alcune sue dichiarazioni sui suoi guadagni. “Mi servirebbe almeno un milione di euro al mese per mantenere il mio stile di vita, fatto di shopping extra lusso e jet privati”. ...

Pomeriggio 5 - Antonio Zequila massacra Taylor Mega : "Che razza di persona sei" - lei muta : Rissa a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Nel mirino ci finisce Taylor Mega, protagonista per qualche giorno nella casa del Grande Fratello, che viene attaccata per il suo vizio arci-noto di ostentare la ricchezza. A scagliarsi contro la biondissima influencer è stato Antonio Zequila, ospite di Carmel

Grande Fratello - Taylor Mega durissima contro Francesca De Andrè : "Ha molti problemi. Sapete che..." : La presenza come ospite nella Casa del Grande Fratello dell'influencer Taylor Mega ha messo in discussione molti equilibri. Per una settimana, Taylor ha trascorso del tempo insieme a tutti i concorrenti presenti nel reality condotto da Barbara D'Urso e sin da subito si è ipotizzato che Francesca De

Canessa attacca Taylor Mega sui followers e lei risponde : 'L'invidia te se magna' : Oggi, mercoledì 5 giugno, è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D'Urso c'erano Taylor Mega, reduce dal Grande Fratello 16, Guendalina Canessa, Mila Suarez, Camilla Lucchi, Patrizia Groppelli e, in collegamento, Antonio Zequila. Oggi gli argomenti principali sono stati: denaro, successo e la vita da influencer. Per trattare questa tematica ci ha pensato l'esperta Taylor che ha dichiarato di ...

Taylor Mega guadagno : stufa delle accuse - l’influencer rivela tutto a Pomeriggio 5 : Quanto guadagna Taylor Mega? La risposta a Pomeriggio Cinque In molti, attratti dalla vita che da sempre esibisce su Instagram e dalle sue partecipazioni ai programmi televisivi, si saranno chiesti quanto guadagna Taylor Mega. Sarebbe stato un argomento interessante perché avrebbe permesso a tanti di capire come funzionano i social network e, perché no, di […] L'articolo Taylor Mega guadagno: stufa delle accuse, l’influencer rivela ...

GF16 - Taylor Mega replica a Francesca : 'Non sparo sulla Croce Rossa - si definisce da sola' : È un botta e risposta a distanza molto interessante quello che stanno avendo Francesca De Andrè e Taylor Mega nelle ultime ore: dopo aver sentito le cose poco carine che la concorrente del reality ha detto sul suo conto, la bionda influencer ha risposto con tono ironico e piccato sui social network. La 25enne ha commentato anche l'atteggiamento di Gennaro Lillio nella Casa ed ha detto di essere contenta di aver conosciuto tre belle persone come ...

Francesca De André vs Taylor Mega/ 'Palo da Gennaro!'. La replica : 'Hai dei problemi' : Francesca De Andrè contro Taylor Mega dopo l'uscita di quest'ultima dalla casa del Grande Fratello: 'Voleva farsi Gennaro ma ha preso un palo'

Grande Fratello - Taylor Mega attacca Francesca : “Ha problemi” : Taylor Mega critica duramente Francesca De Andrè del GF 2019 La settimana passata da Taylor Mega nella Casa di Cinecittà non è sicuramente passata inosservata. Infatti la giovane ragazza ha fatto perdere la testa a diversi concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso, tra i quali anche Gennaro. E proprio il fatto che quest’ultimo abbia dichiarato di essere attratto dall’influencer ha fatto infuriare Francesca De Andrè, la ...

Ha molti problemi! Taylor Mega risponde a Francesca De André : Dopo le accuse che Francesca De André ha rivolto a Taylor Mega, la influencer ha replicato via social dicendo la sua sulla gieffina, Gennaro Lillio e gli altri concorrenti del GF16. Il giudizio di Francesca De André su Taylor Mega ha fatto molto discutere e la nota influencer ha deciso di replicare via social alla concorrente del Grande Fratello 16.-- La influencer si è sentita in dovere di intervenire e, a chiare lettere, ha ...