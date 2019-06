Salubrità Alimentare | il 7 giugno la prima Giornata Mondiale ONU

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) LaONU della, celebrata a livello globale il 7, mira a potenziare gli sforzi per garantire che il cibo che mangiamo sia sicuro. In tutto il mondo, ogni anno, quasi una persona su dieci (circa 600 milioni di persone) si ammala e 420.000 muoiono dopo aver mangiato cibo contaminato da batteri, virus, parassiti o sostanze chimiche. Il cibo non sicuro ostacola inoltre lo sviluppo in molte economie a basso e medio reddito, che perdono circa 95 miliardi di dollari in produttività in seguito a malattie, disabilità e morte prematura dei lavoratori. Il tema dellaè “lariguarda tutti“. Lacontribuisce alla sicurezza, alla salute umana, alla prosperità economica, all’agricoltura, all’accesso ai mercati, al turismo e allo sviluppo sostenibile. L’ONU ha ...