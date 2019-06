optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ildisuaccoglie due personaggi a tempo pieno. La serie basata sui fumetti Archie ha deciso dire un paio diper la terza e quarta stagione.Gavin Leatherwood, che ricopre il ruolo del nuovo fidanzato della protagonista, Nick, e Lachlan Watson, che interpreta il migliore amico di, Theo, sono stati promossi a series regulars per le prossimede Le Terrificanti Avventure disu.Entrambi i personaggi hanno avuto molti cambiamenti nel corso del secondo ciclo di episodi, arrivato sulla piattaforma streaming lo scorso aprile. Theo ha ufficialmente fatto coming out come transgender. Invece Nick ha intrecciato una relazione con, diventando il suo ragazzo. Purtroppo i due amanti sono stati separati prima che la storia potesse diventare seria. La protagonista ha scoperto che il Signore Oscuro è suo padre biologico ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: #Sabrina su Netflix promuove due attori per le stagioni 3 e 4: chi tornerà nel cast? - _diana87 : Sabrina su Netflix promuove due attori per le stagioni 3 e 4: chi tornerà nel cast? - OptiMagazine : #Sabrina su Netflix promuove due attori per le stagioni 3 e 4: chi tornerà nel cast? -