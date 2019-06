Motocross | GP Russia 2019 | Tony Cairoli | serve una reazione per arginare la rimonta di

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il Mondiale ditorna in scena per l’ottavo round stagionale. Il weekend sarà ad Orlyonok (), su una pista con fondo duro e scivoloso, situata dinnanzi al Mar Nero. Un terreno insidioso e non proprio il preferito dal nostro. Il siciliano, nella MXGP, si presenta ai nastri di partenza del fine settimana russo da leader del campionato. Le ultime apparizioni però non sono state entusiasmanti. Il pilota della KTM ha dovuto fare i conti con un Tim Gajser che sembra aver ritrovato le stesse sensazioni del 2016, quando si laureò campione del mondo. I due successi consecutivi in Portogallo e in Francia (quattro vittorie di manche complessive) testimoniano la grande forma dell’alfiere della Honda che sarà senza se e senza il rivale numero uno di. TC222 dovrà quindi reagire e cercare di porre un freno all’incedere dello sloveno, attualmente ...

