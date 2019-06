Mafia | operazione contro i clan di Carini | 9 arresti VIDEO

Mafia - 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo. Più di 200 poliziotti impiegati nell’operazione “Ares” : Decine di arresti in tutta Italia nei confronti degli appartenenti alle famiglie mafiose legate al clan di San Severo, in provincia di Foggia. Una vasta operazione condotta da più di duecento poliziotti, denominata “Ares”, sta dando esecuzione a 54 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antiMafia. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono associazione di ...

Operazione antiMafia in provincia di Palermo - scoperte estorsioni e giri di spaccio : E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, a Palermo e in provincia, una vasta Operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato volta a disarticolare i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto numerosi soggetti che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati ...

Operazione antiMafia in Lombardia e Piemonte : 43 arresti : Roma, 7 mag., askanews, - E' scattata alle prime ore dell'alba, nelle province di Milano, Varese, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti, una vasta Operazione che vede ...

Operazione antiMafia tra Lombardia e Piemonte : 43 arresti : Questa mattina i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese hanno eseguito 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nei confronti di politici, amministratori pubblici e imprenditori delle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e A

AntiMafia : maxi operazione tra Milano e Varese - arrestati anche politici ed imprenditori : Imponente operazione Antimafia in Lombardia, tra le province di Varese e Milano. In queste ore, la Guardia di finanza di Varese e gli uomini dell'Arma di Monza stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare (per ora 43) firmate dal gip Raffaella Massacrino nell'ambito di un'importante inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia (DDA) di Milano. Tra gli arrestati, anche nomi di spicco della politica e dell'imprenditoria come ...

Appalti - operazione antiMafia a Milano : 43 arresti - ci sono anche politici : Gli indagati sono 95 fra imprenditori e amministratori pubblici. Provvedimenti cautelari per il consigliere comunale di Milano Pietro Tatarella e per il il sottosegretario della Regione Lombardia Fabio Altitonante. Richiesta d'arresto per il parlamentare Sozzani. Il governatore...

In Piemonte e Lombardia 43 persone sono state arrestate in un’operazione antiMafia : In Lombardia e Piemonte i carabinieri e la guardia di finanza stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare in un’operazione antimafia: in totale sono 95 le persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di

Appalti e tangenti - operazione antiMafia a Milano : 43 arresti - coinvolti politici di Forza Italia e imprenditori : I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito ...

Appalti e tangenti - operazione antiMafia a Milano : 43 arresti - coinvolti politici e imprenditori : I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito ...

Foggia - operazione anti-droga. Presi anche boss Mafia : Il blitz della polizia questa mattina sul Gargano. In totale sono 10 le misure cautelari per il traffico di stupefacenti tra Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e Francavilla al mare