Lino Guanciale ha iniziato le riprese de Il commissario Ricciardi | la conferma sui social

LA CASA DI FAMIGLIA - CANALE 5/ Streaming video del film con Lino Guanciale - 4 giugno - : La CASA di FAMIGLIA in onda oggi, 4 giugno 2019, su CANALE 5. Nel cast Stefano Fresi, Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Nicoletta Romanoff.

La casa di famiglia : trama - cast e curiosità del film con Lino Guanciale e Stefano Fresi : Dalle 21.25 in poi, martedì 4 giugno su Canale 5, va in onda La casa di famiglia, una commedia familiare del 2017 che, tra gli altri, nel cast vede anche la presenza dell’attivissimo Lino Guanciale, ormai re delle fiction di casa nostra. La casa di famiglia, trailer La casa di famiglia, la trama Una commedia incentrata sui rapporti familiari che racconta le vicende di quattro fratelli, Alex, Oreste, Giacinto, e Fanny, vissuti sempre in ...

Lino Guanciale in tv con “La casa di famiglia” dopo il suo sfogo : La casa di famiglia: trama del film con Lino Guanciale in onda stasera su Canale 5 Verrà trasmesso oggi, martedì 4 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 il film “La casa di famiglia”, con protagonista Lino Guanciale, in prima visione tv (la pellicola è stata comunque distribuita in Italia a partire da un anno e mezzo fa, con un incasso totale di quasi 500 mila euro) Trattasi di un film-commedia, nel quale Lino Guanciale interpreta ...

Il commissario Ricciardi diventa una fiction con Lino Guanciale per la Rai : Grande mattatore delle fiction Rai insieme con Alessio Boni (anche lui impegnatissimo nel prossimo futuro), Lino Guanciale è pronto a vestire i panni del commissario Ricciardi in una serie evento che sarà in onda sulla Rai. Il personaggio del commissario è stato creato da Maurizio De Giovanni, l’autore de I bastardi di Pizzofalcone: la trasposizione in immagini delle storie di De Giovanni sarà diretta da Alessandro D’Alatri e ...

La casa di famiglia con Lino Guanciale stasera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play : La casa dove si cresce è il luogo da dove si fugge ma è anche quello dove sempre si fa ritorno. Nel caso di Alex Lombardi, interpretato da Lino Guanciale, è una fonte economica che vorrebbe sfruttare quando il padre è in coma. Questo è l'incipit del film in onda stasera 4 giugno su Canale 5 alle 21,25, 'La casa di famiglia'. Si tratta di una commedia italiana del 2017, diretta dall'esordiente alla regia Augusto Fornari e tratta dall'omonimo ...

Lino Guanciale a Radio Capital : 'Ricciardi è unico - De Giovanni autore prolifico' : Lino Guanciale è stato protagonista di una recente intervista telefonica nel corso della trasmissione dal titolo 'Capital Newsroom' condotta da Ernesto Assante e Antonio Lovante. In questa occasione ha avuto la possibilità di parlare dei prossimi progetti lavorativi dopo che è stata ufficializzata la scelta di Guanciale d'interpretare il ruolo di Ricciardi. Si tratta della prima volta nella quale l'avezzanese ha potuto parlare dell'inedito ruolo ...

Foto di Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi - primo ciak a Taranto per la nuova fiction Rai : Tutto pronto per Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi. L'attore è atteso sul set per le riprese della nuova fiction Rai, che vedrà la luce solo il prossimo anno. La prima Foto che ritrae un primo piano del protagonista è stata divulgata nelle ultime ore dal regista Alessandro D'Alatri sui social. Dopo il successo televisivo de I Bastardi di Pizzofalcone, Rai fiction punta ancora sui libri di Maurizio De Giovanni, e rilancia con la serie ...

Lino Guanciale su Radio Capital «Tra il solito medico e il solito avvocato preferisco Il Commissario Ricciardi e Cagliostro» : Lino Guanciale è a Taranto per Il Commissario Ricciardi. In un’intervista telefonica rilasciata a Ernesto Assante e Antonio Lovante durante la trasmissione Radiofonica “Capital Newsroom”dell’emittente Radio Capital, Lino Guanciale ha parlato per la prima volta del suo nuovo ...

Lino Guanciale : a novembre le riprese di un cortometraggio a Collelongo sul terremoto : Lino Guanciale lo scorso 21 maggio ha festeggiato un traguardo importante come i suoi quarant'anni e non mancano gli impegni per l'avezzanese che sta affrontando un momento rilevante nella sua carriera lavorativa. Il protagonista della fiction Rai sarà impegnato nelle riprese di un progetto cinematografico per una causa importante. In precedenza l'abruzzese si è reso interprete di un film-documentario basato sul terremoto avvenuto a L'Aquila il ...

Lino Guanciale e il commissario Ricciardi : cominciate a Taranto le riprese della serie tv : Lino Guanciale è stato scelto per interpretare il ruolo del commissario Ricciardi dopo settimane in cui c'erano stati dei dubbi in merito alla possibilità che l'avezzanese venisse ritenuto il protagonista adatto per il prodotto televisivo. Il giornale 'La Repubblica' ha raccontato ogni particolare rendendo ufficiale la notizia. La regia è affidata ad Alessandro D'Alatri che, sulla sua pagina di Instagram, ha messo una foto dell'articolo di ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - come partecipare alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Lino Guanciale oggi a San Miniato per ritirare il premio 'Stella dell'Arte Ucai' : Lino Guanciale sta vivendo un momento importante per quanto riguarda la sfera lavorativa che continua a regalargli delle sorprese capaci di sottolineare il talento dell'avezzanese. L'attore in questa stagione si è diviso tra televisione e teatro ottenendo un grande riscontro dal pubblico e questi elementi sono stati fondamentali per consentirgli di ottenere premi di un certo rilievo. Nella giornata di oggi verrà premiato a San Miniato per ...